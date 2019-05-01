Политика Тариф на газ временно опустили на копейки - осенью повысят на гривну

2019-05-01 11:43 174

Нафтогаз Украины с 1 мая снизил цены на газ для населения на 300 гривен - с 8550 до 8247 грн за тысячу кубометров. Проще говоря, вместо 8,55 грн. за куб голубого топлива в ближайшие четыре месяца будем платить примерно 8 грн 25 коп. 

Как эксперты, так и рядовые граждане страны в Соцсетях называют такое снижение тарифа фарсом. Фактически оно сэкономить ничего не поможет, ведь основные траты за газ мы делаем во время отопительного сезона. А вот летом, когда голубое топливо расходуется только для бытовой печки, экономия в месяц составит около одной гривны.

Вместе с тем уже осенью, когда начнем отапливать жилье и газ будет расходоваться уже десятками и сотнями кубов, тариф для населения любезно приподнимут. И не на 20-30 копеек, а минимум на гривну-две.

Согласно разработанному механизму, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении Кабмина от 19 октября 2019 года, цена для населения в соответствии снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне.

В то же время Нафтогаз повышает на май цены на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

По сравнению с ценами на апрель 2019 года, в мае цены выросли на 5,2-11,5%. В зависимости от ряда показателей Нафтогаз предлагает газ по цене 6 299 - 6 948 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным газопроводам).

В то же время, в Нацбанке прогнозируют, что осенью стоимость газа вырастет на 15%, а в 2020 году еще на 7%.

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