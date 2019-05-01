Спорт Барселона - Ливерпуль: история противостояния грандов мирового футбола

2019-05-01 18:00 150

 

1 мая в Барселоне состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором местный одноименный клуб примет английский "Ливерпуль".

Всего история насчитывает девять встреч между "Ливерпулем" и "Барселоной". Примечательно, что фаворит нынешнего противостояния каталонский клуб добыл всего две победы в этих встречах. При этом английский клуб побеждал каталонцев четыре раза. Еще три встречи завершились вничью.

В последний раз в Барселоне команды играли в 2007 году. Тогда англичане добыли победу со счетом 2:1.

Есть еще один очень интересный факт - "Барселона" ни разу не побеждала "Ливерпуль" на своем поле. Обе победы испанского клуба были добыты на выезде.

Также команды дважды встречались в полуфиналах Кубка УЕФА (сейчас - Лига Европы). Один раз в финал вышли англичане, в другом случае фортуна улыбнулась испанскому клубу.

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