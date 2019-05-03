Спорт Легенда Барселоны - Хави Эрнандес завершает карьеру, хочет стать тренером

2019-05-03 11:40 90

Полузащитник, который почти всю карьеру провел в сине-гранатовой футболке каталонцев и был капитаном Барсы, объявил о скором уходе с поля. Произойдет это после завершения сезона. 

"Играть в футбол было честью для меня до тех пор, пока мне не исполнилось 39 лет, и теперь я хотел бы закончить сезон на вершине. Это мой последний сезон в качестве игрока, но я с нетерпением хочу увидеть, что ждет меня дальше как тренера. Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разработали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройффа и Ла Масии. Мне нравится, когда команды проявляют инициативу на поле и действуют в атакующем стиле", – сказал Хави, передает AS.

Напомним, 39 летний Хави провел практически всю игровую карьеру в "Барселоне", за которую играл в 1998-2015 годах. За этот период он сыграл 505 матчей и забил 58 голов.

За "Аль-Садд" сыграл 68 матчей, в которых забил 19 мячей. 8 раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов. За сборную Испании сыграл 133 поединка, забил 13 голов. Выигрывал в ее составе Евро-2008, Евро-2012 и ЧМ-2010.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Динамовец Цыганков признан лучшим игроком тура третий раз подряд

2019-04-15 18:30 2364

Ryanair открывает прямой рейс из Киева в Валенсию - цена билета от 66 евро

2019-03-29 23:46 1467

Появилось видео заявления Назарбаева об отставке с поста президента Казахстана

2019-03-19 16:30 921

Охота на форварда: Барселона дает за Мбаппе 150 млн евро и Коутиньо

2019-01-03 13:46 3810

Еще новости в разделе "Спорт"

Легенда Барселоны - Хави Эрнандес завершает карьеру, хочет стать тренером

2019-05-03 11:40 90

Андрей Шевченко отреагировал на инфаркт легендарного вратаря Икера Касильяса

2019-05-02 14:45 465

Барселона - Ливерпуль: история противостояния грандов мирового футбола

2019-05-01 18:00 849

Владимир Кличко дал понять, что вскоре может вернуться в бокс

2019-04-29 22:00 1035
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Легенда Барселоны - Хави Эрнандес завершает карьеру, хочет стать тренером 2019-05-03 11:40 90
Андрей Шевченко отреагировал на инфаркт легендарного вратаря Икера Касильяса 2019-05-02 14:45 465
Барселона - Ливерпуль: история противостояния грандов мирового футбола 2019-05-01 18:00 849
Владимир Кличко дал понять, что вскоре может вернуться в бокс 2019-04-29 22:00 1035

Лента

фото + видео 12:14 Евробляхеры нашли новый способ избегать ответственности за ДТП
11:40 Легенда Барселоны - Хави Эрнандес завершает карьеру, хочет стать тренером
КАРТА 11:13 На Донбассе применили запрещенные минометы, ранены трое украинских солдат
10:39 У Зеленского есть 30 дней, чтобы официально стать президентом - начался отсчет
10:12 У Гройсмана заявили, что запросто отследят каждого, кто получит российский паспорт
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:11 В Верховной Раде хотят установить возрастную квоту - зарегистрирован законопроект
08:24 С начала года в Украину не пропустили более 400 тысяч антиукраинских книг
08:05 Медик назвал безопасную норму употребления кофе
07:02 Экс-премьера и его жену начали судить за растрату бюджетных денег