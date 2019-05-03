Спорт Легенда Барселоны - Хави Эрнандес завершает карьеру, хочет стать тренером

2019-05-03 11:40 90

Полузащитник, который почти всю карьеру провел в сине-гранатовой футболке каталонцев и был капитаном Барсы, объявил о скором уходе с поля. Произойдет это после завершения сезона.

"Играть в футбол было честью для меня до тех пор, пока мне не исполнилось 39 лет, и теперь я хотел бы закончить сезон на вершине. Это мой последний сезон в качестве игрока, но я с нетерпением хочу увидеть, что ждет меня дальше как тренера. Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разработали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройффа и Ла Масии. Мне нравится, когда команды проявляют инициативу на поле и действуют в атакующем стиле", – сказал Хави, передает AS.

Напомним, 39 летний Хави провел практически всю игровую карьеру в "Барселоне", за которую играл в 1998-2015 годах. За этот период он сыграл 505 матчей и забил 58 голов.

За "Аль-Садд" сыграл 68 матчей, в которых забил 19 мячей. 8 раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов. За сборную Испании сыграл 133 поединка, забил 13 голов. Выигрывал в ее составе Евро-2008, Евро-2012 и ЧМ-2010.