Экономика Пять украинских банков оштрафованы за имитацию борьбы с отмыванием доходов

2019-05-03 17:34 144

Национальный банк по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам.

Регулятор применил к банку «Восток» штраф в размере 300 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов. А также дал письменное предостережение за нарушение порядка представления банком на запрос НБУ информации, материалов, документов (их копии и/или извлечений из них), объяснений (в частности, письменных).

Альпари Банк получил штраф в размере 2 млн грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками. А также за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга, которая заключается в проведении двумя финучреждениями в период со 2 февраля по 25 мая 2018 года финансовых операций по перечислению безналичных денежных средств на общую сумму около 400 млн грн до двух других банков согласно договорам, на услуги инкассации. Эти средства в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными до этих финучреждений для расчетов на основании договоров поручительства с физлицами, которые осуществляли продажу сельскохозяйственной продукции и/или металлолома.

Вместе с тем, в НБУ отметили, что банком не были приняты меры, которые бы позволили получить достоверную информацию относительно вышеупомянутых клиентов, участников финансовых операций и их финансовой деятельности, как это предусмотрено внутренними документами по вопросам финансового мониторинга.

Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания считать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные и использованием утраченных, похищенных документов или имеющих признаки поддельных, недействительных (ничтожных).

МТБ Банк получил 4,350 млн грн штрафа за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга, которая заключается в проведении за период с 21 февраля по 13 апреля 2018 года юридическими лицами финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка, которые в дальнейшем средствами инкассации другого банка доставлялись наличными до подразделений указанных клиентов.

Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные.

Вместе с тем, банком не были своевременно приняты меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности, через истребование у клиентов документов и сведений в отношении указанных финансовых операций.

По результатам анализа договоров, которые были получены банком уже после проведения финансовых операций, установлено, что они идентичны по содержанию и содержат идентичные условия, отдельные договоры содержат недостоверную и/или противоречивую информацию, предусматривающие условия, которые указывают на отсутствие экономической целесообразности (смысла) для одной из сторон и тому подобное.

Также отдельные участники финансовых операций и некоторые юридические лица, выступавшие стороной в договорах, фигурируют в уголовных производствах.

Регулятор оштрафовал РВС Банк на 3 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга, которая заключалась в обслуживании физлиц (включая публичные лица), которые проводили циклические финансовые операции с ценными бумагами, в частности ОВГЗ, в результате которых такие физические лица постоянно получали значительный размер инвестиционной прибыли (соответственно юрлица клиентов других банков постоянно получали инвестиционный убыток).

Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках в качестве меры воздействия получил штраф в размере 200 тыс. грн за несовершение с учетом риск-ориентированных подходов должного анализа клиринговых финансовых операций клиентов. Речь идет об операциях, которые были проведены по результатам сделок по ценным бумагам, информация о которых есть в сведениях заключенных сделок по ценным бумагам. Банк должен был обнаружить среди них те финансовые операции, экономическая целесообразность (смысл) которых отсутствует, или операции, которые могут иным образом подвергать банк на осуществление (привлечение к осуществлению) рисковой деятельности.

Источник: finclub.net