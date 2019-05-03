Как сообщает Международное банкнотное сообщество (IBNS), самой красивой банкнотой года признана купюра в 10 канадских долларов.
На одной стороне канадской вертикально ориентированной купюры изображена Виола Десмонд, известная своей борьбой с расовой сегрегацией. С другой - Музей прав человека в Виннипеге.
Банкноты из полимеров пятый раз подряд выигрывают конкурс IBNS.
Как отмечают организаторы конкурса, канадская банкнота одержала безоговорочную победу в конкурсе, в первую пятерку которого вошли также 200 швейцарских франков, 500 норвежских крон, 40 долларов Соломоновых Островов.
Всего прошлом году в мире появилось около 150 новых банкнот.
Источник: Fnclub