Мир видео Катастрофа в Шереметьево: появилось еще видео пожара и эвакуации

2019-05-07 17:01 177

 

Видео снял выживший в аварии пассажир самолета

На сервисе Youtube распронили видео пожара и эвакуации пассажиров в московском аэропорту Шереметьево, где 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот.

Сообщается, что видео снял выживший в аварии Олег Молчанов, рассказ которого о произошедшем был опубликован ранее.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

Ранее сегодня российский Коммерсант со ссылкой на источники сообщил, что в уголовном деле аварии самолета SSJ 100 Аэрофлота, жертвами которой стал 41 человек, именно действия пилотов во время посадки в Шереметьево привели к катастрофе. Эта версия является пока доминирующей.

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