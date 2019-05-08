Мир фото Трагическое ДТП в Японии: авто влетело в толпу маленьких детей, много пострадавших

2019-05-08 12:43 225

В столице Японии произошло трагическое ДТП. Автомобиль въехал в толпу воспитанников детского сада. Пострадали 15 человек, из них 13 - дети. Двое детей скончались в больнице.

Как сообщает NHK, пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Известно, что на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из авто, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они ждали зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе. За рулем обоих транспортных средств находились женщины.