Мир видео Около парламента открыли прицельный огонь по депутату, он в тяжелом состоянии

2019-05-10 16:27 150

В столице Аргентины Буэнос-Айресе депутат парламента Эктор Оливарес был ранен у здания Конгресса.

Как сообщает телеканал Todo Noticias, злоумышленник находился в автомобиле и полчаса ждал депутата и его сотрудника Мигеля Ядона.

Он совершил 13 выстрелов. Ядон скончался на месте, а Оливарес в тяжелом состоянии госпитализирован. Полиция подозревает в покушении некоего Хуана Хесуса Фернандеса. Уже арестован его зять Рафаэль Кано Кармон.

"Гипотеза о политическом мотиве теряет силу и растет подозрение в личной мести Ядону", – говорится в сообщении.