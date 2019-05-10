В столице Аргентины Буэнос-Айресе депутат парламента Эктор Оливарес был ранен у здания Конгресса.
Как сообщает телеканал Todo Noticias, злоумышленник находился в автомобиле и полчаса ждал депутата и его сотрудника Мигеля Ядона.
Он совершил 13 выстрелов. Ядон скончался на месте, а Оливарес в тяжелом состоянии госпитализирован. Полиция подозревает в покушении некоего Хуана Хесуса Фернандеса. Уже арестован его зять Рафаэль Кано Кармон.
"Гипотеза о политическом мотиве теряет силу и растет подозрение в личной мести Ядону", – говорится в сообщении.