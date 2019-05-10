Мир Джеймс Кэмерон отреагировал на кассовый успех блокбастера "Мстители: Финал"

2019-05-10 14:45 216

Режиссер культовой ленты "Титаник" Джеймс Кэмерон восхитился кассовым успехом супергеройского блокбастера "Мстители: Финал", который собрал в прокате более 2 млрд долларов и поднялся на второе место, опередив драму о знаменитом корабле.

Кэмерон даже опубликовал в своем Twitter плакат, изображающий тонущий "Титаник" и логотип "Мстителей: Финал".

"Кевину и всем людям в Marvel. Айсберг потопил настоящий "Титаник", а чтобы потопить мой понадобились "Мстители". Студия Lightstorm Entertainment поздравляет вас с этим невероятным достижением. Вы показали, что индустрия кино не только живет и процветает, а стала больше, чем когда-либо", - гласит надпись на нем.

Напомним, четвертые "Мстители" вышли в украинский прокат 25 апреля. Режиссерами ленты выступили Энтони и Джо Руссо, которые ранее работали над тремя фильмами о супергероях Marvel. В картине снимались Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Джереми Реннер, Бри Ларсон и др.

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