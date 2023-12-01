Политика Глава МИД Британии призвал НАТО наращивать производство новейших вооружений для Украины

2023-12-01 22:12

Страны-члены НАТО должны убедить компании по производству вооружения увеличить объемы выпуска своей продукции для удовлетворения потребностей Украины в ближайшие два года. Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, сообщает The Telegraph.

Министр иностранных дел Британии на закрытой части встречи глав МИДа дел стран-участниц Североатлантического альянса в Брюсселе отметил, что в ближайшее время странам НАТО необходимо наращивание производства оружия.

Он подчеркнул, что членам НАТО нужно подписывать больше долгосрочных соглашений с участием нескольких стран, что позволит убедить производителей оружия нарастить выпуск продукции.

По его словам, это должно позволить Украине добиться успехов в войне против рашистов.

"Две недели назад я был в Украине и говорил, что нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь украинцам отразить эту ужасную агрессию путина", - указал Кэмерон.

Он добавил, что будет прилагать усилия для достижения прогресса в производстве вооружений для Украины.