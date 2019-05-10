фото-видео фото HBO рассекретил содержание 5 эпизода финального сезона "Игры престолов"

2019-05-10 21:33 153

Накануне выхода новой серии финального сезона "Игры престолов", премьера которой состоится 12 мая и будет длиться 1 час 20 минуты, HBO показал несколько фотографий из пятого эпизода.

На снимках можно увидеть ухмыляющуюся Серсею Ланнистер, опечаленную Дейенерис Таргариен, Джона Сноу и Тириона Ланнистера перед стенами Королевской Гавани и других героев.

Четвертая серия заключительного сезона "Игры престолов" вышла в ночь на 6 мая по киевскому времени и вызвала множество шуток и мемов в сети из-за киноляпа со стаканчиком кофе, попавшим в кадр. Позже создатели с помощью цифровых технологий исправили ошибку и обновили серию.

Всего в сезоне запланировано шесть серий. Чтобы избежать утечек сюжета, его не показывали критикам и рецензентам до официальной премьеры.