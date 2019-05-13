фото-видео видео Последняя серия финального сезона Игры престолов - смотреть шестой эпизод

2019-05-13 15:14 213

В преддверии выхода последней серии финального сезона "Игры престолов", премьера которой состоится 19 мая и будет длиться 1 час 20 минуты, HBO показал тизер шестого эпизода.

В ролике можно увидеть Тириона Ланнистера, Арью Старк и Дейнерис Таргариен.

Напомним, через неделю после выхода финального эпизода сериала "Игра престолов" состоится премьера документального фильма "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch). Картина выйдет на HBO 26 мая и расскажет о создании последнего сезона популярного телешоу.