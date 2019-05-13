фото-видео видео Последняя серия финального сезона Игры престолов - смотреть шестой эпизод

2019-05-13 15:14 213

В преддверии выхода последней серии финального сезона "Игры престолов", премьера которой состоится 19 мая и будет длиться 1 час 20 минуты, HBO показал тизер шестого эпизода.

В ролике можно увидеть Тириона Ланнистера, Арью Старк и Дейнерис Таргариен.

Напомним, через неделю после выхода финального эпизода сериала "Игра престолов" состоится премьера документального фильма "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch). Картина выйдет на HBO 26 мая и расскажет о создании последнего сезона популярного телешоу.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото HBO рассекретил содержание 5 эпизода финального сезона "Игры престолов"

2019-05-10 21:33 1950

видео Раскрыт сюжет финального сезона "Игры престолов" - армия Короля Ночи достигает Винтерфелла

2019-04-26 22:12 2151

видео В Сеть попало новое видео финального сезона саги "Игра престолов"

2019-01-11 22:12 6066

фото 22 ноября в Национальном Дворце Украина в Киеве состоится грандиозное шоу «Игра престолов – II»

2018-09-06 15:50 6432

Еще новости в разделе "фото-видео"

видео Последняя серия финального сезона Игры престолов - смотреть шестой эпизод

2019-05-13 15:14 213

фото + видео Пилоты сумели безопасно и мягко посадить пассажирский самолет без шасси

2019-05-13 12:43 291

фото Модель plus size Эшли Грэм показала все - фотосессия в ультракоротком золотом платье

2019-05-10 22:12 1242

фото HBO рассекретил содержание 5 эпизода финального сезона "Игры престолов"

2019-05-10 21:33 1950
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

видео Последняя серия финального сезона Игры престолов - смотреть шестой эпизод 2019-05-13 15:14 213
фото + видео Пилоты сумели безопасно и мягко посадить пассажирский самолет без шасси 2019-05-13 12:43 291
фото Модель plus size Эшли Грэм показала все - фотосессия в ультракоротком золотом платье 2019-05-10 22:12 1242
фото HBO рассекретил содержание 5 эпизода финального сезона "Игры престолов" 2019-05-10 21:33 1950

Лента

18:00 Переговоры между Украиной и Россией бесперспективны — советник Зеленского
17:30 Зеленский не явился в суд по делу о бюллетене
17:00 На Реву подали в суд из-за его высказываний в адрес жителей оккупированного Донбасса
16:30 Климкин поставил ультиматум ЕС по России
15:46 Израиль открыл два КПП на границе с сектором Газа
видео 15:14 Последняя серия финального сезона Игры престолов - смотреть шестой эпизод
14:45 Илона Маска будут судить за серию оскорбительных записей в Twitter
14:22 ПРИОРИТЕТОМ ВР ДОЛЖНО СТАТЬ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ОБ ОППОЗИЦИИ И НОВОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА С ОТКРЫТЫМИ СПИСКАМИ, - Вадим Новинский
14:13 Шведская готовится снова обвинить Джулиана Ассанжа в изнасиловании
13:44 Facebook снова провел массовую зачистку фейковых аккаунтов и "грязных" страниц