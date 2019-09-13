фото-видео видео "Счастливого рождества" с Эмилией Кларк выйдет в декабре - сюжет, трейлер

2019-09-13 22:12 183

Обнародован дублированный трейлер нового фильма Пола Фига "Счастливого рождества" (Рождество на двоих, Last Christmas), главную роль в котором исполнила звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, перенесшая тяжелую форму инсульта.

В романтической комедии, которая выйдет в украинский прокат 12 декабря 2019 года, также сыграли Эмма Томпсон, Мишель Йео и Генри Голдинг.

По сюжету, работница рождественской лавки Кейт, бегает впопыхах по Лондону, принимая множество плохих решений, сопровождаемых звонком колокольчиков на ее туфлях. Это еще одно раздражающее следствие ее работы "эльфом" в магазине. Когда Том появляется в ее жизни, это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Лондон трансформируется вокруг них в самое прекрасное время года, а немного рождественского волшебства дает их отношениям засиять.

 

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