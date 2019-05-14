Мир фото В самолет Ангелы Меркель в аэропорту врезался служебный автомобиль

2019-05-14 11:42 201

Правительственный самолет, на котором канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетела в Дортмунд, был поврежден после инцидента с автомобилем наземных служб аэропорта.

"После инцидента канцлер решила заменить транспортное средство и вернуться в Берлин вертолетом", - сообщает DW.

Транспортное средство врезался в припаркованный самолет Global 5000. На момент столкновения канцлера на борту самолета не было. Там находились только трое членов экипажа, они остались невредимы.

"Почему транспортное средство наехало на самолет доподлинно неизвестно. Это выяснит дальнейшее следствие", - сообщили в аэропорту Дортмунда.

По данным источников, водитель автомобиля наземных служб была настолько поражена увидеть самолет, в котором прилетела канцлер, что забыла нажать на ручной тормоз, в результате чего произошло столкновение.