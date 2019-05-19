Мир видео Назван победитель Евровидения-2019

2019-05-19 12:30 132

 

Певец Дункан Лоренс из Нидерладов одержал победу в финале Евровидения-2019 в Тель-Авиве. Певец исполнил песню Аrcade.

Дункан Лоренс вышел на сцену с чувственной композицией, покорившей сердца миллионов меломанов. Артист отказался от грандиозной постановки, сорвав овации в зале.

По итогам голосования жюри певец набрал 231 балл и находился на третьем месте. Победителем Лоуренса сделали итоги голосования телезрителей, которые добавили ему еще 261 балл. В общей сложности он набрал 492 балла и на 27 баллов оторвался от Махмуда из Италии.

Сергей Лазарев из России, которого тоже считали фаворитом конкурса, всего лишь на третьем месте с 369 баллами.

Всего в конкурсе "Евровидение 2019" участвовала 41 страна.

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