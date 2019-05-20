Политика Европа начала подготовку к газовым переговорам с Украиной и Россией

2019-05-20 19:30 156

Трехсторонние переговоры по транзиту газа, о готовности к которым заявила Россия, необходимо провести как можно скорее. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на брифинге в Киеве.

По его словам, Европейская комиссия в настоящее время ведет обсуждения для определения места проведения следующего раунда.

Предыдущие переговоры по газу на уровне министров состоялись в середине 2018 года. Следующий раунд был назначен на май 2019 года. Однако недавно в "Нафтогазе" заявили, что переговоры между Киевом и Москвой относительно нового контракта на транзит газа могут пройти в июне.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию.