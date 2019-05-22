Политика видео Верховная Рада проводит заседание по требованиям Зеленского

2019-05-22 12:15 207

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, собралась на внеочередное заседание. В повестке дня два вопроса: о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Докладчиком по первому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Докладчиком второго - значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил выборы на 21 июля. В то же время глава государства призвал спикера парламента Андрея Парубия созвать на 22 мая внеочередное заседание Рады. В повестку дня Зеленский просит включить вопросы, связанные с внесением изменений в избирательное законодательство и законодательство о публичных закупках.