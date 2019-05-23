Экономика Европейский бизнес вместо инвестиций начал обсуждать назначения Зеленского

2019-05-23 12:43 201

Президент Европейской бизнес ассоциации, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что инвесторы негативно отреагировали на первые назначения нового президента Владимира Зеленского.  

"К сожалению, инвесторы − по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривну − отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная", − отметил Фиала на форуме, организованном Реанимационным пакетом реформ в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он указал, что пока не видит, кто в администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

"Мы очень надеемся, что глава администрации президента направит свои усилия в правильное русло. Но есть определенный скепсис насчет и его трек-рекорда, и его близости к одному из олигархов в стране", − добавил Фиала.

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