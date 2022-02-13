Медведчук: Инвесторы и инвестиции продолжают убегать из Украины

2022-02-13 13:09

Оригинал в Telegram-канале Виктора Медведчука

Зеленая власть просто обожает хвастаться победами, которые на поверку являются фейками, а то и "зрадами". Так делают жулики, которые пытаются замылить вам глаза и просто "впарить" что-то ненужное.

Представители власти любят заявлять на каждом шагу о рекордном приросте иностранных инвестиций, опираясь на обзор платежного баланса Национального банка Украины. По его данным, чистый приток иностранных инвестиций в 2021 году был оценен в 6 млрд долларов. "Приток формировался главным образом за счет реинвестирования доходов — 4,2 млрд долларов".

Казалось бы, значительная для Украины цифра, но она вырвана из контекста. По сообщению Нацбанка в комментарии порталу "Минфин", в рамках репатриации дивидендов за 2021 год из Украины было выведено 10 млрд долларов! Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (3,7 млрд) и более чем в три раза больше показателей 2019 года (3,1 млрд).

То есть с каждым годом иностранные инвесторы выводят из Украины все больше денег и намного больше, чем вложили в нее. Это отток средств из страны, о котором вам ни за что не расскажут.