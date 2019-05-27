Спорт Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере

2019-05-27 13:44 186

Звездный форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси стал еще более титулованным. Нападающего признали лучшим бомбардиром в европейских чемпионатах и наградили "Золотой бутсой". Лео забил в этом сезоне 36 голов.

"Золотая бутса" вручается с 1968 года. Месси – рекордсмен в истории приза, он получал его уже шесть раз.

"Золотая бутса"-2019:

1. Лионель Месси ("Барселона") – 36 голов, 72 очка

2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 33 гола, 66 очков

3. Фабио Куальярелла ("Сампдория") – 26 голов, 52 очка

4. Дуван Сапата ("Аталанта") – 23 гола, 46 очков

5. Мбайе Дианье ("Галатасарай") – 30 голов, 45 очков

6-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка

6-11. Роберт Левандовски ("Бавария") – 22 гола, 44 очка

6-11. Николя Пепе ("Лилль") – 22 гола, 44 очка

6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 22 гола, 44 очка

6-11. Садьо Мане ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка

6-11. Кшиштоф Пионтек ("Дженоа"/"Милан") – 22 гола, 44 очка

12-13. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 21 гол, 42 очка

12-13. Душан Тадич ("Аякс") – 28 голов, 42 очка.

Количество голов футболиста умножается на коэффициент чемпионата. Гол в пяти топ-лигах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.