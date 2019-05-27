Спорт Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере

2019-05-27 13:44 186

Звездный форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси стал еще более титулованным. Нападающего признали лучшим бомбардиром в европейских чемпионатах и наградили "Золотой бутсой". Лео забил в этом сезоне 36 голов.

"Золотая бутса" вручается с 1968 года. Месси – рекордсмен в истории приза, он получал его уже шесть раз.

"Золотая бутса"-2019:

1. Лионель Месси ("Барселона") – 36 голов, 72 очка

2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 33 гола, 66 очков

3. Фабио Куальярелла ("Сампдория") – 26 голов, 52 очка

4. Дуван Сапата ("Аталанта") – 23 гола, 46 очков

5. Мбайе Дианье ("Галатасарай") – 30 голов, 45 очков

6-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка

6-11. Роберт Левандовски ("Бавария") – 22 гола, 44 очка

6-11. Николя Пепе ("Лилль") – 22 гола, 44 очка

6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 22 гола, 44 очка

6-11. Садьо Мане ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка

6-11. Кшиштоф Пионтек ("Дженоа"/"Милан") – 22 гола, 44 очка

12-13. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 21 гол, 42 очка

12-13. Душан Тадич ("Аякс") – 28 голов, 42 очка.

Количество голов футболиста умножается на коэффициент чемпионата. Гол в пяти топ-лигах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Президент Лиона: Если Месси будет простужен, это хорошо для нас

2019-02-19 21:00 1782

Польский форвард Левандовски уделал в Лиге чемпионов Роналду и Месси

2018-12-28 17:28 3165

Месси указал главному тренеру Барселоны на футболистов, чья игра ему не нравится

2018-11-05 18:00 2610

Месси стал первым обладателем 8 хет-триков в Лиге чемпионов - итоги первого тура

2018-09-19 11:42 2832

Еще новости в разделе "Спорт"

Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере

2019-05-27 13:44 186

Федерации футбола двух стран требуют назначить сборной Украины два технических поражения

2019-05-24 16:29 861

Легенда мирового футбола Пеле сообщил, что он не умер, а стал жертвой шутника

2019-05-21 15:46 3678

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела защитить титул в Риме

2019-05-15 15:45 1287
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере 2019-05-27 13:44 186
Федерации футбола двух стран требуют назначить сборной Украины два технических поражения 2019-05-24 16:29 861
Легенда мирового футбола Пеле сообщил, что он не умер, а стал жертвой шутника 2019-05-21 15:46 3678
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела защитить титул в Риме 2019-05-15 15:45 1287

Лента

фото 16:00 На новом пешеходном мосту Киева треснуло еще одно стекло
15:46 Стихия в Прикарпатье отступает - уровень воды в реках начал быстро снижаться
15:14 Эра Рэйва: Как новый император Японии принимал Дональда Трампа
14:45 Москва отказалась выполнять решение Международного морского трибунала
14:27 Нардеп Кодола от имени Зеленского собирает деньги с бизнесменов в Черниговской области
14:12 Бежавший из Испании сепаратист Пучдемон стал депутатом Европарламента
13:44 Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере
фото 13:43 22 июня на сцене Национальной оперетты новая версия легендарной рок-оперы «Белая ворона»
13:16 Коломойский назвал вероятных союзников Зеленского в новой Верховной Раде
12:43 У Зеленского внесли серьезные изменения в руководство партии "Слуга народа"