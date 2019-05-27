Спорт Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе

2019-05-27 21:00 228

В ночь с 1 на 2 июня на ринге знаменитой нью-йоркской арены Madison Square Garden, способной вместить на своих трибунах более 20 тысяч зрителей, пройдет бой между обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBА, WBO и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) и претендентом на титулы мексиканцем Энди Руисом (32 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).

До предстоящего поединка еще почти неделя, а менеджер британца Эдди Хирн уже говорит о следующих боях своего подопечного. «Поединок Эй-Джея с Уайлдером — самая большая битва в боксе. И если поединок с Руисом пройдет по плану, переговоры по бою с Деонтеем должны начаться немедленно — теперь никаких оправданий! Этот поединок перекликается со всем миром спорта! Энтони действительно хочет этого противостояния. Это будет встреча двух великих, опасных, быстрых и бесстрашных чемпионов мира в супертяжелом весе, каждый из которых способен в мгновение ока выключить свет сопернику — это должно быть организовано!» — приводит слова функционера Ringside24.

В то же время Руис обещает устроить в ринге «яростную драку». «Многие люди недооценивают меня, однако я устрою на ринге яростную драку. Все увидят, что я умею. Я планирую удивить каждого, шокировать весь мир и показать, кто я такой. Я готов к встрече с Энтони Джошуа. Возможно, он смотрит на меня свысока и считает легкой добычей, однако в ринге все будет по-другому. Как только я покажу свою скорость и точность, это очень удивит Джошуа. Я вижу у него много слабостей и знаю, как их использовать. Главное — придерживаться плана на бой. Конечно, я не собираюсь рассказывать сейчас о слабых местах Энтони. Я покажу их уже после того, как прозвучит гонг. Мы пересмотрели много видео с Майком Тайсоном. Мы отрабатываем аналогичные движения, которые я смогу применить в поединке против Энтони Джошуа. Главное — сохранить концентрацию и готовность», — рассказал Энди Руис в интервью BoxingScene.

Примечательно, что предстоящий бой станет для Джошуа первым за пределами родной страны. 18 поединков Энтони принимали в Англии такие города, как Лондон, Шеффилд, Манчестер, Ливерпуль, Ньюкасл, Бирмингем, три состоялись в столице Уэльса Кардиффе, еще один — в шотландском Глазго.

В прямой трансляции в ночь с 1 на 2 июня чемпионский бой между Джошуа и Руисом можно будет посмотреть на платном британском канале Sky Sports Box Office. Ориентировочное начало поединка — в 5:00 по киевскому времени.

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