Спорт Где смотреть финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал"

2019-05-29 21:30 219

 

Решающий матч за еврокубок можно посмотреть на ТВ и в интернете

Сегодня в Баку станет известен победитель Лиги Европы. Впервые в истории за трофей сразятся две лондонские команды – "Челси" и "Арсенал". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Это будет второй финал для команд в этом турнире. "Челси" стал победителем ЛЕ-2013, победив в финале "Бенфику" – 2:1. А "Арсенал" с нашим Олегом Лужным в 2000-м году проиграл в серии пенальти "Галатасараю" Кубок УЕФА.

В сегодняшнем поединке у букмекеров фавориты "Синие". Котировки на победу "Челси" в основное время – 2.30, на ничью – 3.40, на победу "Арсенала" – 3.30. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Челси" – 1.65, "Арсенал" – 2.15. В процентах это 57 на 43.

Где смотреть матч "Челси" – "Арсенал"

"Футбол 2", прямая трансляция в 21:45

"Футбол 1", 30 мая в 11:55 (повтор)

"Футбол 2", 30 мая в 16:20 (повтор)

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы

2019-05-28 19:30 801

фото Реакция актеров "Игры престолов" на судьбу их персонажей в финале культового сериала

2019-05-28 11:13 384

Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе

2019-05-27 21:00 954

ОНЛАЙН Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского - ВИДЕО

2019-05-20 08:39 21720

Еще новости в разделе "Спорт"

Где смотреть финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал"

2019-05-29 21:30 219

Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы

2019-05-28 19:30 801

Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе

2019-05-27 21:00 954

Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере

2019-05-27 13:44 837
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Где смотреть финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" 2019-05-29 21:30 219
Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы 2019-05-28 19:30 801
Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе 2019-05-27 21:00 954
Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере 2019-05-27 13:44 837

Лента

22:00 Оптическая иллюзия: Потап и Настя запутали Сеть странным снимком
21:30 Где смотреть финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал"
21:00 В Совфеде РФ заявили, что готовы начать отношения с Украиной "с чистого листа"
20:30 Изменение места голосования - ЦИК внесла важные правки
20:00 В метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов
19:30 Доллар и евро подорожали на фоне слухов о дефолте
19:00 Зеленский требует снятия депутатской неприкосновенности с 2020 года
18:30 Зеленский сделал селфи с шаурмой
18:00 Украинцев предупредили о возможном росте цен на бензин из-за ограничений России
17:50 Госбюро расследований раскрыло схему незаконного захвата земельных участков «Укрбудом» Мыкытася