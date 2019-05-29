Спорт Где смотреть финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал"

2019-05-29 21:30 219

Решающий матч за еврокубок можно посмотреть на ТВ и в интернете

Сегодня в Баку станет известен победитель Лиги Европы. Впервые в истории за трофей сразятся две лондонские команды – "Челси" и "Арсенал". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Это будет второй финал для команд в этом турнире. "Челси" стал победителем ЛЕ-2013, победив в финале "Бенфику" – 2:1. А "Арсенал" с нашим Олегом Лужным в 2000-м году проиграл в серии пенальти "Галатасараю" Кубок УЕФА.

В сегодняшнем поединке у букмекеров фавориты "Синие". Котировки на победу "Челси" в основное время – 2.30, на ничью – 3.40, на победу "Арсенала" – 3.30. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Челси" – 1.65, "Арсенал" – 2.15. В процентах это 57 на 43.

Где смотреть матч "Челси" – "Арсенал"

"Футбол 2", прямая трансляция в 21:45

"Футбол 1", 30 мая в 11:55 (повтор)

"Футбол 2", 30 мая в 16:20 (повтор)