Политика Турчинов высказался по поводу скандала с секретной комнатой Порошенко

2019-05-30 22:00 330

 

Стало известно, что видео, которое опубликовал у себя в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, не имеет отношения к Аппарату СНБО.

Как утверждает Турчинов, что в сюжете показаны отдельные помещения в Администрации президента на улице Банковой. Об этом он сообщил в Facebook.

По заявлению Турчинова вся проблема заключается в том, что Данилюк не объяснил подробно где конкретно происходят действия его видео-записи. Но они никак не имеют отношения к комнате СНБО.

«Главный ситуационный центр СНБО расположен на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находится под надежной охраной и работает в штатном режиме» — написал Турчинов.

Бывший пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко у себя в Facebook написал, что вся техника, которая находилась в этой комнате была арендована на деньги Петра Порошенка и соответственно по закону была возвращена своему арендодателю.

Он отметил, что абсолютно никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только on-line. Режим комнаты был построен таким образом, что она отражала только уже имеющуюся информацию, которая хранилась в Пограничной службе, СБУ или налоговой.

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