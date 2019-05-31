Спорт Антонио Конте возглавил миланский Интер - стали известны детали контракта

2019-05-31 14:43 228

Миланский Интер официально объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды.

Детали контракта пока официально не сообщаются, но по данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Конте сменил во главе Интера Лучано Спалетти. В прошлом сезоне Интер занял 4-е место в таблице чемпионата, в Кубке Италии вылетел на стадии четвертьфинала, а в еврокубках дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Конте ранее работал в Ювентусе, сборной Италии и Челси. Из-за назначения Конте в Интер фанаты Ювентуса потребовали убрать его звезду со стадиона клуба.

СПРАВКА:

Антонио Конте - итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Ранее был главным тренерм лондонского «Челси». Считается специалистом экстракласса.