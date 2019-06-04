Украина Адвокат одного из застреливших мальчика полицейских заявил, что будет добиваться освобождения

2019-06-04 14:16 174

Адвокат сотрудника патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком, Андрей Чичиркин заявил, что они будут подавать апелляцию об изменении меры пресечения.

Также, защитник отметил, что есть и другие неустановленные досудебным расследованием лица.

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"Мы не можем знать какое их количество в настоящее время. Вы поймите, они не знают, кто это сделал, даже те участники, которых вы сегодня видели. Как можно признавать моменты, которые не установлены? Сами они не знают, кто это сделал, понимаете?", - сказал Чичиркин, передает "112 Украина".

Напомним, Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Иван Приходько свою вину не признает.

Киевская областная прокуратура изменила подозрении двум полицейским с переквалификацией содеянного ими преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"). После смерти мальчика руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской обл. отстранены от выполнения служебных обязанностей. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и запросил направления на передокую в зону ООС на Донбасс.

Наказать виновных по всей строгости закона уже потребовали президент и премьер-министр Украины.