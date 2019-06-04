Спорт Полузащитник Виктор Цыганков может начать новый сезон уже в европейском клубе

2019-06-04 15:12 129

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Как сообщает издание "Спортивка", интерес к украинскому хавбеку проявляют три европейских клуба. Представители команд на полуофициальном или приватном уровнях ведут переговоры с руководством киевлян о возможном трансфере.

Сообщается, что в число этих клубов не входит Галатасарай, о заинтересованности которого сообщали СМИ.

В минувшем сезоне 21-летний Цыганков принял участие в 46 матчах за Динамо, забив 20 мячей и отдав 17 результативных передач. Контракт Виктора с киевлянами рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Цыганков стал лучшим игроком сезона-2018/19 в УПЛ по системе гол+пас.