Новоназначенного спикера Зеленского в США заподозрили в конфликте интересов

2019-06-05 09:12 66

Как сообщает CNN, факт назначения Мендель вызвал волну против The New York Times из-за возможного конфликта интересов, ведь журналистка была соавтором статей в The Times и в мае, когда участвовала в конкурсе на должность в Администрации президента.

В частности, она написала опубликованную 20 мая историю об украинской политике, а 1 мая в The Times опубликовали нашумевшую статью, где Мендель была соавтором. Статья касалась генерального прокурора Украины Юрия Луценко, адвоката президента США Рудольфа Джулиани и сына Джо Байдена Хантера.

Отмечается, что CNN ответила пресс-секретарь The Times Ари Исаакман Беваскуа. Она заявила, что на прошлой неделе газете стало известно, что Мендель 3 мая подала заявление на должность пресс-секретаря президента Украины.

"Мисс Мендель написала одну статью для The New York Times в мае, когда она была кандидатом на правительственную должность, о роспуске парламента", - сказала Беваскуа.

"Если бы она сообщила редакторам о своем заявлении о приеме на работу, они бы не дали ей этого задания, и мы бы немедленно прекратили работать с ней, учитывая этот серьезный конфликт интересов", - добавила пресс-секретарь NYT.

Однако, редакторы The New York Times "уверены, что, несмотря на конфликт, который должен был быть раскрыт", репортаж Мендель, включая противоречивую историю от 1 мая, "был справедливым и точным".