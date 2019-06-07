Спорт Назван испанец, который заменит Фонсеку на посту главного тренера Шахтёра

2019-06-08 11:30 285

 

Вместо португальца Паулу Фонсеки, который может перейти в итальянскую "Рому", новым главным тренером "Шахтера" может стать 60-летний наставник Кике Сетьен. Об этом пишет Tribuna.

Журналист DAZN, Goal.com и A Bola Бруну Андраде сообщает, что бывший тренер "Бетиса" Сетьен находится среди приоритетных целей горняков на пост нового главного тренера.

При этом экс-помощник Луческу Антонио Заго не входит в список возможных тренеров из-за отсутствия у него лицензии Pro.

Сетьен тренировал "Бетис" на протяжении двух сезонов, но покинул клуб после финиша в Ла Лиге на 10-м месте.

60-летний испанский специалист начал тренерскую карьеру в 2001 году, возглавив штаб клуба "Расинг", где проработал до 2002 года.

В 2006 году стал главным тренером сборной Экваториальной Гвинеи, которую тренировал три месяца.

В течение тренерской карьеры также возглавлял команды "Полидепортиво", "Логроньес" и "Луго".

С 2015 по 2017 год возглавлял тренерский штаб команды "Лас-Пальмас".

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека направляется в Украину, чтобы расторгнуть контракт с Шахтером.

Заявляется, что в случае сложностей в переговорах он готов выплатить часть отступных (клаусулы) в 5 млн евро.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Иск о незаконности роспуска Рады поступил в Верховный Суд

2019-05-23 20:00 894

Турчинов уходит в оставку с поста секретаря СНБО

2019-05-17 17:15 981

Порошенко сдался - подписал указ №228 об инаугурации президента Зеленского

2019-05-17 10:11 960

Сопровождающие Трампа патрульные на мотоциклах попали в массовое ДТП

2019-05-15 14:15 1032

Еще новости в разделе "Спорт"

Назван испанец, который заменит Фонсеку на посту главного тренера Шахтёра

2019-06-08 11:30 285

Украина разгромила Сербию в фантастическом мачте отбора на Евро-2020

2019-06-08 00:01 633

Фонсека хочет уйти из "Шахтера" - "Рома" уже предложила ему трехлетний контракт

2019-06-07 11:40 1035

Боксер Усик потерял уже три чемпионских титула

2019-06-06 19:30 987
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Назван испанец, который заменит Фонсеку на посту главного тренера Шахтёра 2019-06-08 11:30 285
Украина разгромила Сербию в фантастическом мачте отбора на Евро-2020 2019-06-08 00:01 633
Фонсека хочет уйти из "Шахтера" - "Рома" уже предложила ему трехлетний контракт 2019-06-07 11:40 1035
Боксер Усик потерял уже три чемпионских титула 2019-06-06 19:30 987

Лента

15:00 Трамп раскритиковал NASA за разговоры о полетах на Луну
14:30 От Зеленского требуют объяснить заявление о контроле РФ на Донбассе
14:00 Налоговики, которые стали инвалидами на службе, получат право на статус ветерана войны
13:30 Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского
13:00 После проверок от служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции
12:30 Обновленное приложение к Соглашению об ассоциации Украины и ЕС: Коболев объяснил суть
12:00 Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь
11:30 Назван испанец, который заменит Фонсеку на посту главного тренера Шахтёра
11:00 Луценко заявил об открытии трех дел из-за заявлений Кучмы по Донбассу
10:30 Погода приготовила для украинцев опасный "сюрприз": опубликована карта