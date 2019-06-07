Спорт Назван испанец, который заменит Фонсеку на посту главного тренера Шахтёра

2019-06-08 11:30 285

Вместо португальца Паулу Фонсеки, который может перейти в итальянскую "Рому", новым главным тренером "Шахтера" может стать 60-летний наставник Кике Сетьен. Об этом пишет Tribuna.

Журналист DAZN, Goal.com и A Bola Бруну Андраде сообщает, что бывший тренер "Бетиса" Сетьен находится среди приоритетных целей горняков на пост нового главного тренера.

При этом экс-помощник Луческу Антонио Заго не входит в список возможных тренеров из-за отсутствия у него лицензии Pro.

Сетьен тренировал "Бетис" на протяжении двух сезонов, но покинул клуб после финиша в Ла Лиге на 10-м месте.

60-летний испанский специалист начал тренерскую карьеру в 2001 году, возглавив штаб клуба "Расинг", где проработал до 2002 года.

В 2006 году стал главным тренером сборной Экваториальной Гвинеи, которую тренировал три месяца.

В течение тренерской карьеры также возглавлял команды "Полидепортиво", "Логроньес" и "Луго".

С 2015 по 2017 год возглавлял тренерский штаб команды "Лас-Пальмас".

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека направляется в Украину, чтобы расторгнуть контракт с Шахтером.

Заявляется, что в случае сложностей в переговорах он готов выплатить часть отступных (клаусулы) в 5 млн евро.