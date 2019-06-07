Спорт Украина разгромила Сербию в фантастическом мачте отбора на Евро-2020

2019-06-08 00:01 303

 

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины разгромила команду Сербии со счетом 5:0.

По два гола забили Цыганков и Коноплянка, еще один мяч на счету Яремчука.

Украина – Сербия - 5:0

Сборная Украины сегодня, 7 июня, в первом матче отбора на Евро-2020 разбила команду Сербии.

Встреча на стадионе Львов закончилась со счетом 5:0.

Сначала всех удивил Виктор Цыганков. На 26 минуте араваев прострелил с правого фланга на 11 метров, а Цыганков молниеносно низом пробил в угол - 1:0. И уже через две минуты он сделал дубль: Яремчук отобрал у Коларова мяч в центре поля, отдал на Цыганкова,. А тот великолепно пробил в левый от себя угол.

После этого несколько пришла в себя команда соперника и начала атаковать, но в целом в первом тайме на поле их не было видно. С тем и разошлись на перерыв.

А сразу после него, на 46 минуте, Евгений Коноплянка забил сербам третий. Малиновский отдал ему на фланг, а Коноплянка ударил в дальний угол.

На 57 минуте сборная Сербия могла размочить счет - Митрович опасно бил по воротам - но нашу команду спас вратарь Андрей Пятов.

Через две минуты Украина забила четвертый. Это был первый гол Романа Яремчука в сборной. В одно касание он забил с 11 метров, а там Яремчук в одно касание завершил атаку голом.

И через четверть часа, на 75 минуте Украина довершила разгром. Снова Коноплянка и снова в дальний угол с разрезного паса Малиновского.

Голы: Цыганков (26, 28), Коноплянка (46, 75), Яремчук (59)

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Малиновский, Степаненко (Шепелев, 72), Цыганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Зинченко, Яремчук (Кравец, 67).

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Коларов, Спайич, Гачинович, Костич, Тадич, Максимович, Ляйич (Фейса, 59), Йович (Лазович, 72), Прийович (Митрович, 53).

Предупреждения: Миленкович (22), Спайич (32).

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