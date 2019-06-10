Спорт Украина - Люксембург: где смотреть матч

2019-06-10 18:00 483

 

Где и когда начнется поединок 4 тура квалификации на Евро-2020

В рамках четвертого тура квалификации на Евро-2020 сборная Украины будет принимать сборную Люксембурга. Букмекеры склоняются к победе команды Шевченко.

10 июня 21:45

Львов, стадион "Арена Львов"

На стадионе "Арена Львов" 10 июня состоится матч четвертого тура группового этапа отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале "Футбол 1". Трансляция также будет доступна на общенациональном ТРК "Украина". Время начала матча - 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 20:30, эксперты в студии программы "Головна команда" обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют итог противостояния.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко три дня назад провели один из лучших матчей в истории украинской сборной как по счету, так и по качеству игры, разгромив Сербию - 5:0.

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Спорт

Украина - Люксембург: где смотреть матч 2019-06-10 18:00 483
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В Премьер-лигу Украины по футболу вышла команда из села с населением 1600 человек 2019-06-09 14:30 1419
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