Экономика Нужно ли покупать доллары: эксперты дали прогноз по курс

2019-06-11 22:00 387

 

Курс доллара в Украине опускается все ниже. После рекордных за несколько месяцев значений курс "покатился" вниз. Но аналитики портала "Минфин" уверены: тем, кто хочет запастись валютой, самое время это сделать. Ведь по их прогнозам, "зеленый" скоро начнет дорожать.

"Дело в том, что против гривни может сработать резкое увеличение ликвидности в системе. На утро вторника (11 июня. – Ред.) корсчета выросли еще на 6,8 млрд — до 60,5 млрд гривен. Такой гривневый навес может начать давить на рынок. Кроме этого, выкупы доллара Нацбанком на прошлой неделе (более 100 млн долларов) и продолжение этой тактики вчера (купил около 20 млн ) — убирает с межбанка излишек предложения и удерживает курс доллара от дальнейшего падения. Скоро проседание замедлится, а затем и полностью закончится — а минимальные котировки не опустятся в ближайшее время ниже 26 гривен. То есть глобальный коридор по доллару в пределах 26-27,50 гривен сохранится", – отмечают специалисты.

На сегодняшний день, 11 июня, аналитики прогнозируют колебания курса на межбанке в пределах 26,1-26,25 грн/долл.с объемами операций до 440 млн долларов при совершении до 560 сделок.

"Останутся активными продавцами валюты иностранцы, которые сегодня будут участвовать в аукционе по ОВГЗ, а спекулянты продолжат работать как в формате "в две стороны", так и с периодическими попытками играть "на понижение", что у них сегодня вполне получится", - считают эксперты.

Ранее специалисты также назвали причины падения курса доллара 10 июня.

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