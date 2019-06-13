Спорт «Хотелось кричать»: Усик признался, как перенес последствия травмы

2019-06-13 21:00 228

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик высказался по поводу срыва своего дебюта в супертяжелом дивизионе

Первый бой в новой для себя весовой категории украинский боксер должен был провести 25 мая против камерунца Карлоса Такама, но во время подготовки получил травму руки.

Как заявил Александр Усик, было очень обидно услышать новость о повреждении после всей проделанной работы в тренировочном лагере.

По словам боксера, он был настолько расстроен, что даже хотелось кричать, но быстро успокоился.

«Обидно, когда ты делаешь очень много работы, тяжелой, новой работы, когда у тебя остается полторы недели до поединка, а доктор говорит, что, для того, чтобы в дальнейшем сохраниться и не получить более сложную травму, нужно останавливать тренировочный процесс.

Пару дней была грусть, хотелось выехать в лес покричать. Но потом все нормально, продолжаем трудиться», — рассказал Усик в интервью своему Youtube-каналу USYK17.

Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что на лечение и восстановление после повреждения руки его клиенту потребуется от двух до трех месяцев. При этом, по словам представителя Александра Усика, вернуться в ринг он сможет не раньше осени.

«Это были два месяца тяжелой работы и ежедневной подготовки. До боя оставалось две недели, но он получил травму. Конечно, все очень разочарованы, особенно Усик.

Он пропустит около месяца. Врач сказал, что ему ничего нельзя делать травмированной рукой в течение этого месяца. Затем ему потребуется еще один или два месяца на восстановление. Надеюсь, что он сможет вернуться в ринг где-то в сентябре», — приводит слова Климаса ESPN.

Сам Усик после повреждения украинский боксер записал видеообращение к болельщикам, в котором выразил сожаление сложившейся ситуацией и принес извинения за ожидания.

«Дорогие друзья, всем здравствуйте. Плохая новость у нас: дебют в супертяжелом весе на 25 мая отменяется в связи с тем, что я получил травму. Простите все за ожидания. Ничего, мы вернемся сильнее. На все воля Божья. Слава Богу за все. У нас все нормально. Хорошее и позитивное настроение. Всем добра», — заявил Усик.