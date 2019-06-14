Мир фото + видео Пентагон выложил в открытый доступ видео, раскрывающее правду об атаках на танкеры

2019-06-14 19:32 108

Пентагон выложил в открытый доступ видео, на котором, по их утверждению, приведены доказательства причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе. Запись опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) 13 июня.

Как сообщает CENTCOM, на коротком черно-белом видео можно увидеть военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые находясь в патрульном катере, снимают неразорвавшуюся мину с корпуса танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе.

 По словам представителя Центрального командования Билла Урбана, еще утром в четверг американские самолеты засекли вблизи второго атакованного судна Front Altair катера КСИР.

Позднее такие же катера, по утверждению американских военных, пытались приблизиться и к Kokuka Courageous, однако американский эсминец Bainbridge первый подошел к судну и взял на свой борт членов экипажа. После этого иранцы, по утверждению Урбана, все же подошли к танкеру и забрали неразорвавшуюся мину.

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Мир

фото + видео Пентагон выложил в открытый доступ видео, раскрывающее правду об атаках на танкеры 2019-06-14 19:32 108
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