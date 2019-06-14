фото-видео видео Морпехи США показали невероятный одновременный взлет армии конвертопланов

2019-06-14 20:29 42

Корпус морской пехоты США провел учения на базе Marine Corps Air Station Miramar в Калифорнии, во время которых летчики конвертопланов Bell V-22B Osprey продемонстрировали слаженную работу. Соответствующее видео обнародовал Ultimate Military Channel на своем канале в YouTube.

Bell V-22B Osprey – единственный серийно выпускаемый конвертоплан в мире.

Также в учениях участвовали вертолеты Sikorsky CH-53E Super Stallion. Это самый большой и самый тяжелый вертолет из всех, которые есть в войсках США.

Всего было задействовано 26 конвертопланов и 14 тяжелых вертолетов.

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