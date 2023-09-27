Мир Польша закупает в США почти сотню ударных вертолетов Apache

2023-09-27 11:21

Хочешь мира - готовься к войне! Польша продолжает активно наращивать свой боевой потенциал. Уже вскоре у наших западных соседей будет самый большой парк этих вертолетов за пределами Штатов.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin о покупке 96 ударных вертолетов Apache. Об этом накануне сообщило Министерство обороны Польши в Twitter.

Соглашение предусматривает закупку Польшей вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ на севере страны.

"Вскоре у Польши будет 96 Apache. Это будет самый большой парк этих вертолетов за пределами США", - заявил Блащак.

Ожидается, что Польша получит первые американские вертолеты уже в 2024 году. Они будут переданы из ресурсов армии США.