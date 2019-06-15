Спорт Украина - Южная Корея 3:1: смотреть видео голов финала чемпионата мира по футболу U-20

2019-06-15 23:15 102

 

Сборная Украины U-20 завоевала золотые медали мирового первенства.

15 июня в польском городе Лодзь прошел финал чемпионата мира по футболу U-20, в котором встречались сборные Украины и Южной Кореи.

 Чемпионат мира-2019 U-20, финал

Украина - Южная Корея - 3:1

Голы: Супряга, 34, 52, Цитаишвили, 89 - Ли Кан Ин, 5 (с пенальти)

 

Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь, Сафронов, Корниенко, Конопля, Дрышлюк, Хахлев (Чех, 57), Цитаишвили, Булеца (Кащук, 88), Супряга (Сикан, 63)

Южная Корея: Ли Кван Ен, Хван Тэ Хен, Ли Джи Соль, Ким Хьюн Ву, Ли Чжэ Ик, Чой Джун (Ли Ку Гук, 80), Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Ким Чжун Мин, Чжо Ен Ук (Чжон Се Джин, 46), Ли Кан Ин, О Се Хун

 

 

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Спорт

Украина - Южная Корея 3:1: смотреть видео голов финала чемпионата мира по футболу U-20 2019-06-15 23:15 102
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