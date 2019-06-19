Спорт Защитник Шахтера Иван Ордец за зарплату в миллион евро перешел в Динамо

2019-06-19 15:45 120

Знаковый защитник донецкого гранда и сборной Украины Иван Ордец стал игроком московского "Динамо".

Как сообщает Tribuna, футболист  подписал контракт на три года. Он будет получать около 1 млн евро в год.

"Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом – футбольным клубом "Шахтер", который в 2001 году распахнул двери перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс. Шанс на протяжении 18 лет играть в лучшем клубе страны. Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь немалых вершин.

Я хочу выразить благодарность президенту клуба. С уверенностью могу сказать, что таких людей, как он, я еще не встречал. Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город. Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба. А также я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба. Болельщикам - спасибо! Без вашей поддержки не было бы наших побед. Таких, как вы, точно не найти. Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но "Шахтер" навсегда останется в моем сердце", – написал Ордец в своем Инстаграм.

Иван Ордец всю взрослую карьеру провел в "Шахтере", в сезоне 2013/14 выступал в аренде в "Ильичевце". В составе сборной Украины провел 12 матчей, забил 1 мяч.

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