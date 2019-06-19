Политика Турчинов рассказал, как Тымчук боролся с Россией на информационном поле

2019-06-19 18:30 162

 

Экс-секретарь СНБО напомнил, кто начал помогать защищать страну в 2014-м

Координатор группы "Информационное сопротивление", а потом – нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, тело которого было найдено дома с пулевым ранением головы – был одним из первых, кто в 2014-м году выступил против агрессивной российской пропаганды.

Об этом экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов пишет в своем микроблоге в Twitter.

"Дмитрий был одним из первых, кто начал помогать защищать страну на информационном фронте. Создав "Информационное сопротивление", он активно противодействовал технологиям российских спецслужб, которые пытались посеять панику, уныние, агрессию против украинской власти и государства. Вечная память", – написал однопартиец Тымчука.

Напомним, в Национальной полиции назвали три версии гибели Тымчука – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также криминальный характер убийства.

Сообщалось, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян напомнил: погибший был профессиональным военным, поэтому версия о случайном выстреле сомнительна .

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