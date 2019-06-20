Спорт Полузащитник Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

2019-06-20 15:45 165

Знаковый футболист сборной Украины, перспективный полузащитник Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити".

Как сообщают профильные СМИ, новое соглашение будет действовать до 2024 года. Официально о продлении контракта будет объявлено сегодня.

Александр Зинченко в этом году стал основным игроком английского гранда. Он сыграл в 29 матчах сезона, забил гол и сделал 5 ассистов. В составе "горожан" выиграл все в Англии (чемпионат, Кубок, Кубок Лиги) и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.