Спорт Украина вошла в топ-4 сборных после соревновательного дня Европейских игр

2019-06-23 14:30 285

 

По итогам первого официального соревновательного дня ИИ Европейских игр в Минске стало известно положение сборных в таблице медального зачета, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Заключительную медаль игрового дня Украины принесла самбистка Анастасия Сапсай в категории свыше 80 кг. В схватке за чемпионство ей противостояла самбистка из Грузии Елене Кебадзе, которую Анастасия уверенно победила со счетом 4:0.

Таким образом, "желто-голубые" в общей сложности шесть наград - 3 "золотые", 2 "серебряные", 1 "бронзовую".

В общем медальном зачете Украина занимает четвертое место и уступает лишь России (18 медалей среди которых 9 "золотых"), Беларуси (14, 4 "золотые") и Грузии (10, 4 "золотые").

Отметим, что в данный день были разыграны 24 комплекта наград.

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