Спорт Дисквалификация россиянина принесла Украине три "золота" биатлонных соревнований

2019-06-26 19:30 360

 

Дисквалификация российского биатлониста Александра Печенкина принесла Украине три медали самого высокого в эстафетных гонках постфактум, сообщает УНН со ссылкой на Biathlon.com.ua.

"Золото" в мужской эстафете Чемпионата Европы сезона 2014/2015 (Артем Тищенко, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Подручный) получит наша сборная. Тогда лишь 14 секунд отделили команду от первого места, теперь оно по праву принадлежать украинским мужчинам.

Еще одно "золото" (но уже шестилетней давности) получит украинская сборная в смешанной эстафете в сезоне 2012/2013 в рамках Кубка IBU в Риднау-валь-Риданна (Яна Бондарь, Инна Супрун, Роман Прима, Олег Бережной).

И третья эстафета, где дисквалификация Печенкина забрала у россиян добытое золото - это смешанная эстафета в рамках зимней Универсиады 2013 года в Трентино (Ирина Варвинец, Яна Бондарь, Виталий Кильчицкий, Дмитрий Подручный).

Примечательно, что украинская команда вместо трех вторых мест отныне имеет три победы и, соответственно, золотые медали в копилку сборной. При этом по две медали высшего сорта вместо серебряных появятся в активе Дмитрия Подручного и Яны Бондарь.

Напомним, что русский призера Кубка мира дисквалифицировали на два года.

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