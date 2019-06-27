Мир видео Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером

2019-06-27 19:00 126

Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо на публике.

На этот раз канцлер ФРГ начала дрожать на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Представитель Меркель опроверг предположения о ее нездоровье. Также было отмечено, что канцлер будет участвовать во всех запланированных на ближайшее время мероприятиях, в частности на церемонии вступления в должность нового министра юстиции ФРГ.

"Все идет согласно плану. Канцлер чувствует себя хорошо", - заверил представитель Меркель.