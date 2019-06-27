Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо на публике.
На этот раз канцлер ФРГ начала дрожать на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Представитель Меркель опроверг предположения о ее нездоровье. Также было отмечено, что канцлер будет участвовать во всех запланированных на ближайшее время мероприятиях, в частности на церемонии вступления в должность нового министра юстиции ФРГ.
"Все идет согласно плану. Канцлер чувствует себя хорошо", - заверил представитель Меркель.