Мир видео Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером

2019-06-27 19:00 126

 

Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо на публике.

На этот раз канцлер ФРГ начала дрожать на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Представитель Меркель опроверг предположения о ее нездоровье. Также было отмечено, что канцлер будет участвовать во всех запланированных на ближайшее время мероприятиях, в частности на церемонии вступления в должность нового министра юстиции ФРГ.

"Все идет согласно плану. Канцлер чувствует себя хорошо", - заверил представитель Меркель.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Рассекречены дата и место встречи Дональда Трампа и Путина

2019-06-27 15:14 276

Новый поворот в деле Гандзюк: Мангер срочно затребовал личной встречи с Зеленским

2019-06-21 16:28 957

Меркель: "Северный поток-2" и транзит через Украину тесно связаны

2019-06-18 21:30 753

Зеленский рассказал, на чем не сошелся с Меркель

2019-06-18 17:00 2442

Еще новости в разделе "Мир"

Никогда ничем не делитесь: названы самые завистливые знаки Зодиака

2019-06-27 20:00 252

видео Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером

2019-06-27 19:00 126

Жителей Великобритании разозлили растраты Меган Маркл и принца Гарри

2019-06-26 21:00 639

Назван действенный способ понизить давление без таблеток

2019-06-26 20:30 891
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Никогда ничем не делитесь: названы самые завистливые знаки Зодиака 2019-06-27 20:00 252
видео Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером 2019-06-27 19:00 126
Жителей Великобритании разозлили растраты Меган Маркл и принца Гарри 2019-06-26 21:00 639
Назван действенный способ понизить давление без таблеток 2019-06-26 20:30 891

Лента

20:00 Никогда ничем не делитесь: названы самые завистливые знаки Зодиака
19:40 Экс-депутат Климец в сговоре со спонсорами ДНР проворачивает схемы с рейдерским захватом крупной недвижимости
19:30 Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО
видео 19:00 Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером
18:30 Зеленский: решение о возвращении РФ в ПАСЕ приняли давно
18:00 Зеленский набросился на Климкина: ставит под угрозу освобождение моряков
фото + видео 17:30 Последствия непогоды в Киеве: деревьями завалило 15 авто, двух человек госпитализировали
17:00 Зеленский внес в Раду законопроект который обрадует всех украинцев
16:30 Штаб ООС: Разведение сил улучшило положение ВСУ
15:46 Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей Парламентской ассамблеи НАТО