Бой Усика оказался под угрозой: всплыли неожиданные подробности

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может вернуться в ринг позже, чем предполагалось изначально
На данный момент украинский боксер восстанавливается после травмы бицепса, полученной во время подготовки к дебюту в супертяжелом дивизионе.
Свой первый бой в новой весовой категории Александр Усик должен был провести 25 мая в США против камерунца Карлоса Такама, но поединок отменили из-за повреждения украинца.
Как стало известно, дебютный поединок украинского боксера в хэвивейте оказался под угрозой переноса.
Об этом ESPN сообщил руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы Александра Усика.
По словам британского промоутера, первый бой украинца в супертяжелом весе запланирован на конец сентября или на октябрь, тогда как раньше речь шла о начале сентября.