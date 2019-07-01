Спорт Бой Усика оказался под угрозой: всплыли неожиданные подробности

2019-07-01 22:00 330

 

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может вернуться в ринг позже, чем предполагалось изначально

На данный момент украинский боксер восстанавливается после травмы бицепса, полученной во время подготовки к дебюту в супертяжелом дивизионе.

Свой первый бой в новой весовой категории Александр Усик должен был провести 25 мая в США против камерунца Карлоса Такама, но поединок отменили из-за повреждения украинца.

Как стало известно, дебютный поединок украинского боксера в хэвивейте оказался под угрозой переноса.

Об этом ESPN сообщил руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы Александра Усика.

По словам британского промоутера, первый бой украинца в супертяжелом весе запланирован на конец сентября или на октябрь, тогда как раньше речь шла о начале сентября.

 При этом соперником Александра Усика пока остается все тот же Карлос Такам.
 
Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что на лечение и восстановление после повреждения руки его клиенту потребуется от двух до трех месяцев. При этом, по словам представителя Александра Усика, вернуться в ринг он сможет не раньше осени.
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