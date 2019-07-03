Спорт Сборная Бразилии разрушила золотую мечту Месси о Копа Америка

2019-07-03 10:13 162

В полуфинальном матче Копа Америка-2019 Сборная Бразилии обыграла Аргентину (2:0), и стала первым финалистом соревнований.

Уже на 19-й минуте встречи форвард Габриэль Жезус вывел бразильцев вперед. Он первым касанием замкнул передачу в штрафную с правого фланга. Аргентинцы старались отвечать своими моментами. Но, хозяев неоднократно выручала штанга и мастерство Алиссона.

На 71-й минуте все мечты Лео Месси о Копа Америка были перечеркнуты. Тот же Жезус умело прошел двоих защитников и выкатил передачу на Фирмино. Нападающему оставалось переправить мяч в пустые ворота.

В Финале бразильцам предстоит сразиться против победителя пары Перу - Чили.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Бразилия – Аргентина – 2:0

Голы: Габриэл Жезус, 19, Фирмино, 71.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньюс (Миранда, 64), Сандру, Габриэл Жезус (Аллан, 80), Артур, Каземиро, Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Фирмино.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Паредес, де Пауль (Ло Сельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.

Предупреждения: Дани Алвес, 40, Виллиан, 82 – Тальяфико, 9, Акунья, 40, Фойт, 56, Мартинес, 58.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Лионель Месси получил "Золотую бутсу", уже шестую в своей карьере

2019-05-27 13:44 1812

Президент Лиона: Если Месси будет простужен, это хорошо для нас

2019-02-19 21:00 1926

Польский форвард Левандовски уделал в Лиге чемпионов Роналду и Месси

2018-12-28 17:28 3375

Месси указал главному тренеру Барселоны на футболистов, чья игра ему не нравится

2018-11-05 18:00 2859

Еще новости в разделе "Спорт"

Сборная Бразилии разрушила золотую мечту Месси о Копа Америка

2019-07-03 10:13 162

Бой Усика оказался под угрозой: всплыли неожиданные подробности

2019-07-01 22:00 6567

фото Ударный защитник сборной Караваев подписал контракт с Динамо

2019-06-28 16:32 696

Защитник сборной Нидерландов де Лигт будет получать в Ювентусе 12 млн евро

2019-06-27 14:45 681
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Сборная Бразилии разрушила золотую мечту Месси о Копа Америка 2019-07-03 10:13 162
Бой Усика оказался под угрозой: всплыли неожиданные подробности 2019-07-01 22:00 6567
фото Ударный защитник сборной Караваев подписал контракт с Динамо 2019-06-28 16:32 696
Защитник сборной Нидерландов де Лигт будет получать в Ювентусе 12 млн евро 2019-06-27 14:45 681

Лента

11:14 Парубий запросил Луценко не допустить к выборам люстрированных Клюева и Шария
10:41 Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на Донбассе секретную российскую станцию радиопомех
10:13 Сборная Бразилии разрушила золотую мечту Месси о Копа Америка
09:40 Новые лица идут в большую политику - что обещают и к чему стремятся
09:12 Зеленский доложил Волкеру о том, как проходит разведение сил на Донбассе
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:11 Иран угрожает за один час уничтожить Израиль в случае нападения армии США
22:00 Банки будут возвращать клиентам украденные деньги, - Нацбанк
21:30 "Это не "Квартал": идеи Зеленского по Донбассу нарвались на острую критику
21:18 Утечка из штаба Саакашвили: провокация в Одессе с треском провалилась