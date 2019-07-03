Спорт Сборная Бразилии разрушила золотую мечту Месси о Копа Америка

2019-07-03 10:13 162

В полуфинальном матче Копа Америка-2019 Сборная Бразилии обыграла Аргентину (2:0), и стала первым финалистом соревнований.

Уже на 19-й минуте встречи форвард Габриэль Жезус вывел бразильцев вперед. Он первым касанием замкнул передачу в штрафную с правого фланга. Аргентинцы старались отвечать своими моментами. Но, хозяев неоднократно выручала штанга и мастерство Алиссона.

На 71-й минуте все мечты Лео Месси о Копа Америка были перечеркнуты. Тот же Жезус умело прошел двоих защитников и выкатил передачу на Фирмино. Нападающему оставалось переправить мяч в пустые ворота.

В Финале бразильцам предстоит сразиться против победителя пары Перу - Чили.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Бразилия – Аргентина – 2:0

Голы: Габриэл Жезус, 19, Фирмино, 71.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньюс (Миранда, 64), Сандру, Габриэл Жезус (Аллан, 80), Артур, Каземиро, Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Фирмино.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Паредес, де Пауль (Ло Сельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.

Предупреждения: Дани Алвес, 40, Виллиан, 82 – Тальяфико, 9, Акунья, 40, Фойт, 56, Мартинес, 58.