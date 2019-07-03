Политика фото «Это ужас!» Елена Зеленская удивила Сеть своей обувью в Канаде

2019-07-03 19:30 183

 

Первая леди прибыла в аэропорт Торонто в босоножках. При этом деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви.

Первая леди Украины Елена Зеленская удивила украинцев своим внешним видом во время официального визита в Канаде.

Зеленская прибыла в аэропорт Торонто в длинном черном платье и босоножках. Отметим, что деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви и считается моветоном.

Мнения по поводу ее наряда в сети разделились. Поклонники написали, что наряд Елены выглядит очень стильно, а другие пользователи раскритиковали первую леди за несоблюдение стиля.

При этом, пресс-служба Офиса президента на официальном сайте опубликовала обрезанное фото, а на официальной странице в Facebook добавили полное.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Канада хорошо заработает на войне на Донбассе - будет продавать оружие и бронетехнику

2019-07-03 15:14 333

документ Курт Волкер после встречи с Зеленским сделал заявление о реформах, Росии и войне

2019-07-03 14:12 273

Зеленский назвал точную сумму - сколько будет стоить восстановление Донбасса

2019-07-03 13:44 408

Зеленский в Канаде рассказал о курсе в ЕС и НАТО

2019-07-02 19:00 663

Еще новости в разделе "Политика"

фото «Это ужас!» Елена Зеленская удивила Сеть своей обувью в Канаде

2019-07-03 19:30 183

Стало известно, сколько жителей "ДНР" получили российские паспорта

2019-07-03 18:30 189

В Украине значительно увеличат штрафы за мусор

2019-07-03 16:30 198

Канада хорошо заработает на войне на Донбассе - будет продавать оружие и бронетехнику

2019-07-03 15:14 333
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

фото «Это ужас!» Елена Зеленская удивила Сеть своей обувью в Канаде 2019-07-03 19:30 183
Стало известно, сколько жителей "ДНР" получили российские паспорта 2019-07-03 18:30 189
В Украине значительно увеличат штрафы за мусор 2019-07-03 16:30 198
Канада хорошо заработает на войне на Донбассе - будет продавать оружие и бронетехнику 2019-07-03 15:14 333

Лента

20:00 Погода будет просто "конфетка": синоптик порадовала прогнозом
фото 19:30 «Это ужас!» Елена Зеленская удивила Сеть своей обувью в Канаде
19:00 В Украине завершился весенний призыв в армию
18:30 Стало известно, сколько жителей "ДНР" получили российские паспорта
18:00 Путин вывел Россию из ракетного договора с США
17:30 Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети
17:00 Націоналісти облили сепаратиста і українофоба Костю Калошу (Костянтина Бедового) лайном
16:30 В Украине значительно увеличат штрафы за мусор
фото 15:46 Ядовитые скаты на одесском пляже: сделано срочное обращение к отдыхающим
15:14 Канада хорошо заработает на войне на Донбассе - будет продавать оружие и бронетехнику