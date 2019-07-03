Политика фото «Это ужас!» Елена Зеленская удивила Сеть своей обувью в Канаде

2019-07-03 19:30 183

Первая леди прибыла в аэропорт Торонто в босоножках. При этом деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви.

Первая леди Украины Елена Зеленская удивила украинцев своим внешним видом во время официального визита в Канаде.

Зеленская прибыла в аэропорт Торонто в длинном черном платье и босоножках. Отметим, что деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви и считается моветоном.

Мнения по поводу ее наряда в сети разделились. Поклонники написали, что наряд Елены выглядит очень стильно, а другие пользователи раскритиковали первую леди за несоблюдение стиля.

При этом, пресс-служба Офиса президента на официальном сайте опубликовала обрезанное фото, а на официальной странице в Facebook добавили полное.