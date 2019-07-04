Экономика В Минфине заявили о недовыполнении госбюджета на 7 млрд гривен

2019-07-04 16:57 111

 

За шесть месяцев текущего года общий фонд государственного бюджета Украины был выполнен с дефицитом в размере 6,8 миллиардов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В сравнении с прошлогодними показателями доходы госбюджета выросли на 12,9% и составили 506,8 миллиардов гривен (95,7% от росписи отчетного периода).

Также сообщается, что по состоянию на 1 июля на Едином казначейском счете было 13 миллиардов гривен, а на валютных счетах Госказначейства - средства в эквиваленте 81,1 млрд грн, что достаточно для обслуживания и погашения госдолга.

"Национальный банк Украины за пять месяцев полностью перечислил в госбюджет прибыль за прошлый год в сумме 64,9 миллиардов гривен, - говорится в сообщении. - Во втором полугодии текущего года остаются риски невыполнения доходов, в частности, из-за более более низкого объема импорта".

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