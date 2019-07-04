Политика видео Минобороны Белоруссии: Причина взрыва во время парада — «некачественные заряды из России»

2019-07-04 17:21 93

Причиной инцидента во время салюта в Минске могли стать некачественные заряды. Об этом говорится в сообщении, размещенном 4 июля на сайте Министерства обороны Белоруссии.

«Предположительная причина подрывов — некачественные заряды калибра 195 мм», — отметили в оборонном ведомстве республики. При этом отмечается, что фейерверочные изделия для праздничного салюта были приобретены у российской компании ОАО «Пиро-Росс» из города Сергиев Посад.

Вместе с тем в Минобороны назвали случившееся «редчайшим случаем». «Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать», — заявили в военном ведомстве Белоруссии. При этом было отмечено, что министерская комиссия продолжает служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске.

Версии о некачественном салюте придерживается и Следственный комитет Белоруссии.

«Случай исключительный, ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось. В качестве основной выдвинута версия о том, что фейерверочные изделия производства Российской Федерации оказались некачественными», — заявил глава ведомства Иван Носкевич в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По его словам, Главным следственным управлением СК по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК Белоруссии.

Российская компания «Пиро-Росс», у которой были закуплены салютные установки и фейерверки, отказалась комментировать ситуацию. «Мы не комментируем», — сказал представитель агентству «Интерфакс». При этом, согласно информации белорусского издания Office Life, в российской компании заявили, что поставленные фейерверки были «нашего производства, это была партия 2017 года», а поставка была на сумму около 20 млн российских рублей.

Как сообщало EADaily, во время праздничного салюта в Минске, посвященного Дню независимости Белоруссии, произошло ЧП, в результате которого пострадали десять человек и погибла женщина. По данным Минобороны Белоруссии, подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105, 125, 150, 195 и 310 мм). «Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен», — проинформировали в ведомстве. По информации белорусского Минздрава, «сразу на месте происшествия в медицинской помощи нуждались шесть человек и четыре обратились самостоятельно в приемный покой». Сейчас в больницах Минска остаются двое мужчин 1957 и 1995 годов рождения, которым провели операционные вмешательства, и сейчас угрозы для их жизни нет.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/07/04/minsk-prichina-vzryva-vo-vremya-parada-nekachestvennye-zaryady-iz-rossii