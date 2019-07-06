Спорт Лучшие футболист, тренер и судья: УПЛ объявил имена лауреатов сезона

2019-07-06 14:00 105

 

Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос по итогам проведенного чемпионата 2018/19 годов и назвала имена лучших в пяти номинациях.

В голосовании за лучшего футболиста сезона Виктор Цыганков с "Динамо" опередил игроков "Шахтера" Тайсона и Мораеса, занявшие соответственно 2 и 3 ступени.

Звание лучшего голкипера имеет Андрей Пятов. Далее разместился Панькив и М.Шевченко. Пальму первенства в звании лучшего молодого футболиста получил Миколенко с "Динамо".

Первое место среди тренеров стал Паулу Фонсека, обойдя Шарана и Хацкевича.

Примечательно, что лучшим арбитром признан Анатолий Абдул.

Добавим, почетные призы лауреатам будут вручены перед матчем за Суперкубок Украины 28 июля.

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