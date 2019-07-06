Лучшие футболист, тренер и судья: УПЛ объявил имена лауреатов сезона

Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос по итогам проведенного чемпионата 2018/19 годов и назвала имена лучших в пяти номинациях.
В голосовании за лучшего футболиста сезона Виктор Цыганков с "Динамо" опередил игроков "Шахтера" Тайсона и Мораеса, занявшие соответственно 2 и 3 ступени.
Звание лучшего голкипера имеет Андрей Пятов. Далее разместился Панькив и М.Шевченко. Пальму первенства в звании лучшего молодого футболиста получил Миколенко с "Динамо".
Первое место среди тренеров стал Паулу Фонсека, обойдя Шарана и Хацкевича.
Примечательно, что лучшим арбитром признан Анатолий Абдул.
Добавим, почетные призы лауреатам будут вручены перед матчем за Суперкубок Украины 28 июля.