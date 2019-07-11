Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию в Московию и переназвать украинский язык

2019-07-11 20:00 171

 

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.

Так, он предложил переименовать Россию, чтобы помочь ей "вернуться к истокам".

"Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем. Вернем россиянам разнообразие историческое", - рассказал Потураев.

Также советник Зеленского предложил переименовать украинский язык в русский.

"Мы вообще язык должны переименовать. Например, сказать, что у нас, в Украине, русский язык, а там, в России, - российский", - подытожил он.

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