Советник Зеленского предложил переименовать Россию в Московию и переназвать украинский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.
Так, он предложил переименовать Россию, чтобы помочь ей "вернуться к истокам".
"Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем. Вернем россиянам разнообразие историческое", - рассказал Потураев.
Также советник Зеленского предложил переименовать украинский язык в русский.
"Мы вообще язык должны переименовать. Например, сказать, что у нас, в Украине, русский язык, а там, в России, - российский", - подытожил он.