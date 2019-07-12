Спорт За полузащитника сборной Руслана Малиновского борются итальянские клубы

2019-07-12 13:45 132

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может перейти в итальянскую "Аталанту".

Как сообщает Euro Calcio Mercato, трансфер 26-летнего полузащитника "Генка" в Италию должен состояться. Игрока в своих рядах хочет видеть "Сампдория", но футболист хочет выступать в Лиге чемпионов. "Аталанта" готова предложить "Генку" 13-14 млн евро за Малиновского.

Сейчас бергамцы договариваются с бельгийским клубом о размере процента с перепродажи Малиновского. После того, как все детали будут обговорены, о трансфере объявят официально. Это должно произойти до конца следующей недели.

Напомним, Руслан Малиновский в прошлом сезоне был одним из лучших в бельгийском чемпионате. Он стал чемпионом страны, а в голосовании за лучшего футболиста Бельгии занял второе место.